Lionel Messi est arrivé à Miami

À 36 ans, Lionel Messi va découvrir un nouveau championnat, la Major League Soccer. Recruté par l’Inter Miami, l’Argentin a récemment confié son envie de bien faire aux États-Unis. « Nous sommes heureux de la décision que nous avons prise. Nous sommes prêts et impatients de relever ce nouveau défi, ce nouveau changement. Ma mentalité et ma tête ne changeront pas et j’essaierai, où que je sois, de donner le maximum pour moi et pour le club, afin de continuer à être performant au plus haut niveau »

Et la ferveur va monter d’un cran dans la cité floridienne. Alors qu’il doit être officiellement présenté le 16 juillet prochain, l’Argentin vient de fouler le sol américain. Lui et sa famille sont en effet arrivés à Miami ce mardi après-midi.

