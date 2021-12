Ligue des Nations : l'Argentine et le Brésil inclus à partir de 2024

Après le Portugal en 2019 et la France en octobre dernier, la Ligue des Nations pourrait bientôt être remportée par... le Brésil ou l'Argentine. Alors que le tirage au sort de la phase de poules de la prochaine édition a été effectué jeudi dernier avec notamment un groupe plutôt satisfaisant pour les Bleus, la compétition subira un changement notable à partir de 2024, comme l'a expliqué le vice-président de l'UEFA.

«C’est la dernière Ligue des Nations de l’UEFA dans ce format. Nous avons eu une réunion avec la CONMEBOL, la confédération des pays d’Amérique du Sud. À partir de 2024, des équipes de ce continent rejoindront la compétition. Jusqu’à 22 équipes joueront dans la Ligue A, dans laquelle 16 équipes sont actuellement en compétition», a expliqué le vice-président de l’UEFA, Zbigniew Boniek. Les six équipes les mieux classées (Brésil, Argentine, Colombie, Uruguay, Pérou et Chili) rejoindraient donc la Ligue A. Le Paraguay, l’Équateur, le Venezuela et la Bolivie rejoindraient la Ligue B. Un nouveau format qui ne devrait pas alléger le calendrier...