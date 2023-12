Mercato : les 12 dossiers brûlants du Real Madrid !

Le Real Madrid débutera 2024 dans la peau d’un leader. En tête de la Liga, les Merengues, qui ont le même nombre de points que Girona (45 points), ont pourtant vécu des moments compliqués en fin d’année 2023. En effet, plusieurs joueurs de l’équipe première se sont blessés. D’Eduardo Camavinga à Vinicius Jr, en passant par Thibaut Courtois, Eder Militão et plus récemment David Alaba, les Merengues n’ont pas été épargnés par les pépins physiques. Malgré cela, plusieurs médias espagnols assuraient que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ne recruteraient pas cet hiver.

Un défenseur attendu

Mais ce lundi, Marca explique que les dirigeants ne sont pas très emballés par la paire Antonio Rüdiger - Nacho. Aurélien Tchouameni dépanne aussi dans l’axe, mais il n’est pas un spécialiste du poste. Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que le club de la capitale a plusieurs titres à aller chercher, Florentino Pérez a mandaté Juni Calafat afin de trouver la perle rare. Mais ce ne sera pas Raphaël Varane, que les Madrilènes n’envisagent pas de rapatrier. Les noms de Gonçalo Inácio (22 ans, Sporting CP) et de Robert Renan (20 ans, Zenit) sont mentionnés par AS.

En parallèle, les Espagnols ont plusieurs dossiers importants à régler au sein de l’effectif actuel. Ce sera le cas de Joselu et de Kepa. Si le premier va a priori rester, le second n’est pas assuré de poursuivre l’aventure. Pourtant, il y a quelques semaines, Madrid était prêt à le garder définitivement. Mais ses prestations et sa blessure ont relancé les débats avec Lunin. Les leaders de la Liga doivent aussi gérer le fameux chantier des prolongations. En 2024, Luka Modric, Lucas Vazquez, Nacho et Toni Kroos seront en fin de contrat et donc libres de s’engager où ils le souhaitent. Pour le Croate, il prendra sa décision en fin de saison, comme l’an dernier.

Plusieurs joueurs arrivent à un tournant

Vazquez, lui, est pour continuer l’aventure selon AS. De retour en grâce, Kroos ne veut pas se précipiter. Il n’exclut rien, pas même d’arrêter au sommet assure Marca. Enfin, le fidèle Nacho se pose des questions. D’autant que son club veut recruter un nouveau joueur à son poste. Le Real Madrid va aussi devoir trancher vite pour Carlo Ancelotti, libre en fin de saison et courtisé par le Brésil. Mais le Mister a des chances de continuer. Madrid va devoir gérer les cas des joueurs sous contrat jusqu’en 2025 et donc libre dans un an et demi. L’idée sera de ne pas être en position de faiblesse cet été ou la saison prochaine.

Si on met Eder Militão de côté, puisqu’il va prolonger, il y a trois autres joueurs dans ce cas. On retrouve ainsi Ferland Mendy, qui ne semble plus faire l’unanimité. D’autant que Madrid veut recruter Alphonso Davies à son poste. Prolonger Mendy ne semble donc pas être une priorité pour Florentino Pérez. Le président du Real Madrid devra aussi prendre une décision pour Dani Carvajal et Andriy Lunin. Entre le recrutement d’un défenseur central, les joueurs libres en 2024 et 2025, les Espagnols ont onze dossiers brûlants sur la table à gérer. Douze si on évoque aussi le dossier du n°9. Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Man City) sont en pole. Les dirigeants du Real Madrid ont du pain sur la planche !