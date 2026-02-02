L’Atlético de Madrid tente un tout dernier gros coup à 50 M€

Diego Simeone voulait des recrues, au point où il a pris la parole plusieurs fois publiquement pour demander l’arrivée de nouveaux joueurs. Et ses dirigeants l’ont écouté. Ces dernières heures, le club de la capitale espagnole a ainsi annoncé un accord avec l’Atalanta pour un premier gros coup offensif : Ademola Lookman, qui remplace donc Giacomo Raspadori, qui a lui rejoint la Dea plus tôt cet hiver.

Les Madrilènes ont ainsi déboursé 35 millions d’euros pour enrôler le Nigérian, qui était convoité par d’autres gros club européens. L’attaquant brésilien Marcos Leonardo (Al-Hilal) va lui aussi venir garnir les rangs rojiblancos, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat de 40 millions d’euros. Enfin, le jeune milieu de terrain mexicain Obed Vargas (Seattle) deviendra lui aussi colchonero d’ici ce soir.

Un renfort pour le milieu

Et ce n’est pas tout, puisque la direction de l’Atlético travaille sur un dernier coup. Comme l’indique UOL, l’Atlético négocie dur avec l’Atalanta pour Ederson. Un accord est encore lointain, mais les deux parties ont avancé dans les discussions ces dernières heures. Mieux, le joueur a déjà donné son accord aux Colchoneros pour un contrat le liant au club jusqu’en 2031.

Pour l’instant, le club italien réclame 50 millions d’euros pour le milieu de terrain brésilien de 26 ans, qui viendrait remplacer Connor Gallagher, parti à Tottenham. Mais l’Atlético ne souhaite pas offrir plus de 40 millions d’euros. Tout indique cependant que les deux formations vont trouver un terrain d’entente rapidement…