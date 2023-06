FC Barcelone : l’improbable raison pour laquelle Bartomeu aurait recalé Alphonso Davies

A seulement 22 ans, voilà déjà quatre saisons qu’Alphonso Davies s’est imposé comme l’une des références en Europe au poste de latéral gauche de. Titulaire indiscutable des Bavarois avec qui il a compilé 3 buts et 8 passes décisives en 38 rencontres cette saison, l’international canadien pourrait quitter l’Allemagne cet été. Il est notamment sur les tablettes du Real Madrid qui serait prêt à réaliser un improbable échange pour l’attirer.

Pourtant, quelques années auparavant, le FC Barcelone a failli rafler la mise en venant venir le jeune Davies encore joueur pour les Vancouver Whitecaps. Président décrié du club catalan à l’époque, Josep Bartomeu n’aurait finalement pas voulu du latéral gauche car ce dernier était canadien comme l’a affirmé le joueur ce dimanche au micro du podcast Say Less Global : «Le FC Barcelone était intéressé par moi mais leur président (Josep Bartomeu) n’a pas voulu de moi car je suis Canadien. Je ne vais pas mentir que mes sentiments ont été brisés. Oui, c’est ce que j’ai entendu via les médias, je ne sais pas s’il a vraiment dit cela, mais c’est ce que j’avais entendu.» Même si le flanc gauche de la défense barcelonaise est désormais en sécurité pour des années avec Alejandro Baldé, difficile de ne pas avouer que le club culé a laissé passer une superbe occasion.

