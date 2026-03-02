Menu Rechercher
Arsenal : Mikel Arteta met David Raya à l’honneur après son arrêt salvateur

Par Allan Brevi
1 min.
David Raya @Maxppp
Arsenal 2-1 Chelsea

Dans un choc sous tension à l’Emirates, Arsenal a conservé son avance en tête grâce à un succès précieux face à Chelsea (2-1), et Mikel Arteta n’a pas caché son soulagement au coup de sifflet final. L’entraîneur des Gunners a reconnu que « son cœur s’est presque arrêté » sur la dernière situation adverse, avant que David Raya ne réalise une parade décisive pour préserver le score. Impérial tout au long de la rencontre, le gardien espagnol a multiplié les interventions importantes et s’est illustré d’un réflexe déterminant en fin de match pour empêcher une égalisation tardive.

« David est l’un de nos leaders et c’est un gardien qui sait rester concentré et décider du sort d’un match quand c’est nécessaire. L’arrêt sur la dernière action, c’est un centre (de Garnacho), ce n’est pas un tir, mais ça s’est transformé en une frappe incroyable. J’ai failli avoir une crise cardiaque, mais la main de David Raya était là pour la sauver », a-t-il déclaré après la rencontre.

