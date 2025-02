Angers - OM : les compositions probables

Suite et fin de la 21e journée de Ligue 1 ce dimanche soir avec l’Olympique de Marseille qui se déplace sur la pelouse du SCO d’Angers. L’enjeu est clair pour la formation olympienne : s’imposer pour s’éloigner un peu plus de la concurrence. Deuxième de Ligue 1, loin derrière le PSG tout de même, la formation de Roberto De Zerbi peut profiter du faux-pas de Monaco et Lille pour prendre une avance confortable qui pourrait aider dans la course à la Ligue des champions.

La suite après cette publicité

Mais pour cela, il faudra se défaire d’Angers, qui lutte pour son maintien et qui reste sur une forme très impressionnante. En effet, la formation d’Alexandre Dujeux reste sur 4 victoires lors de ses six derniers matches de Ligue 1. A domicile, le SCO aura à coeur de faire tomber l’OM. Pour l’occasion, le coach français devrait s’appuyer sur son 4-2-3-1. Dans les cages, on retrouvera Fofana alors que la défense sera composée par Raolisoa, Biumla, Lefort et Hanin. Au milieu, Dujeux fera confiance à son trio Aholou, Belkebla et Abdelli.

Gouiri et Bennacer dès le départ ?

Dans le secteur offensif, on retrouvera évidemment l’attaquant en forme Lepaul. Il sera accompagné par Allevinah à droite et El-Melali à gauche. Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi pourrait surprendre son monde avec un 3-4-3 un peu différent. Rulli gardera évidemment les cages alors que la charnière centrale sera composée de Murillo, Balerdi et Kondogbia qui devrait faire son retour dans le onze. Quentin Merlin occupera le couloir gauche alors que Luis Henrique sera toujours présent à droite.

La suite après cette publicité

Au milieu de terrain, RDZ pourrait lancer d’entrée la recrue Bennacer aux côtés Hojberg puisque Rongier est absent de dernière minute du groupe. Enfin, le secteur offensif sera animé par la dernière recrue Amine Gouiri, Adrien Rabiot et Mason Greenwood. De quoi nous offrir un joli spectacle sur la pelouse du stade Raymond-Kopa. Réponse donc ce dimanche soir à 20h45 sur DAZN.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Un score de 1-2 entre Angers et l’OM vous rapporte jusqu’à 720€

La suite après cette publicité

Suivez le match ANGERS - OM sur DAZN.