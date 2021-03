Tottenham : José Mourinho cartonne ses stars

La suite après cette publicité

Hier, l’Angleterre pouvait se passionner pour l’un des nombreux derbies londoniens, celui entre les frères ennemis Arsenal et Tottenham. Tout avait bien commencé pour les Spurs lorsque Erik Lamela s’est offert le luxe d’ouvrir le score grâce à un coup du foulard parfaitement réalisé. Malheureusement pour les hommes de José Mourinho, cet avantage n'a pas tenu puisque les Gunners ont réussi à l’emporter grâce à une réalisation de Martin Odegaard et un penalty transformé par Alexandre Lacazette. Un revers qui empêche Tottenham de recoller au Big Four au classement. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, José Mourinho n’avait pas le sourire et il n’a pas oublié d’évoquer ce penalty généreusement accordé aux rivaux.

« Je suis à 200% d’accord : je vais essayer de comprendre mais je suis d’accord. On a fait une première période catastrophique. Les deux seules choses positives en première période ont été le superbe but et le score. Car 1-1, ça ne reflétait pas la physionomie du match. Ils nous dominaient, nous n’avions pas l’intensité pour courir et défendre, et pour être agressifs. Finalement, la seule chose pire que notre première période aujourd’hui (hier, ndlr), c’est la décision de Michael Oliver et Paul Tierney de donner le penalty à Arsenal. C’est la seule chose pire que notre première période. Je ne veux même pas appeler ça un penalty, parce que c’est une injure aux penalties. »

Bale et Ndombélé visés

Déçu de la prestation de ses hommes, le Lusitanien a ensuite tenu un discours plutôt offensif contre certains de ses protégés. À l’heure où les Spurs entrent dans le money time pour une qualification en coupe d’Europe, l’entraîneur portugais a carrément accusé quelques-unes de ses stars de se cacher. « Nous avons été pauvres, nous avons mal défendu. Pas d’intensité, pas de pressing. Certains joueurs importants se cachent. C'était vraiment très mauvais. » Qui sont ces joueurs que le Special One visait ? Les médias britanniques indiquent que ce sont des éléments tels que Gareth Bale et Tanguy Ndombélé, remplacés vers l’heure de jeu, qui sont ciblés.

« Les grands joueurs… Quand vous jouez à Tottenham, vous êtes un grand joueur. Je ne pointe pas du doigt untel, untel ou untel. Je me mets aussi dedans parce que nous sommes une équipe », a-t-il déclaré, avant de nommer finalement certains coupables. « Gareth et Tanguy. Nous avons besoin de plus d’intensité dans notre jeu. Nous devons presser davantage, être plus intenses. » Déjà repris de volée par leur coach ou la presse dans le passé, Bale et Ndombélé apprécieront…