Samuel Umtiti va signer au LOSC !

Samuel Umtiti a retrouvé le goût du football. Sa saison en prêt à Lecce l’a totalement relancé, lui qui venait d’enchaîner les saisons tronquées, en raison d’un problème au genou qui lui gâchait la vie. Le FC Barcelone n’a pas souhaité continuer l’aventure avec lui malgré la belle éclaircie entrevue en Serie A, et c’est en homme libre que Samuel Umtiti attendait de trouver son nouveau point de chute.

Et après le soleil italien, il va découvrir les joies du nord de la France, puisque selon Le Parisien et Sky Italia, il va s’engager avec le LOSC ! Sa visite médicale aurait été passée avec succès ce vendredi, et contre toute attente, il va retrouver la Ligue 1. Contre toute attente, puisqu’on pensait un retour en France impossible ailleurs qu’à l’OL, son club formateur.

L’OL n’y a pas cru, le LOSC si

Mais l’OL n’a pas voulu miser sur son ancien joueur, considérant qu’il manquait de rythme malgré sa saison à Lecce. Le LOSC s’est donc penché sur le dossier et s’est entendu avec le champion du monde 2018. Il faut dire que les Dogues ont perdu leur expérimenté José Fonte, dont le contrat n’a pas été prolongé et qui s’est depuis engagé à Braga.

Lille manquait ainsi clairement d’expérience dans son secteur défensif, et Samuel Umtiti viendra corriger cela. Il a là l’occasion de prouver que sa carrière est définitivement relancée, au sein d’un club ambitieux, qui a achevé la saison passée à la 5e place. Certains supporters lyonnais regrettent déjà de le voir enfiler un autre maillot que celui des Gones…