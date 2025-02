LdC : le groupe du Real Madrid pour le déplacement à Manchester City

Alors même que le Real Madrid jouait en championnat hier soir lors d’une rencontre au sommet, ou les Merengues ont été tenus en échec par l’Atlético Madrid, le club est déjà passé à son deuxième choc de la semaine contre Manchester City en Ligue des Champions. Ce dimanche après midi, les Madrilènes ont déjà annoncé leur groupe pour le déplacement dans le nord de l’Angleterre, déjà capitale dans la route vers un 16e sacre sur la scène européenne.

Toujours pas remis de sa blessure, le défenseur central allemand Antonio Rudiger n’est pas présent dans le groupe, continuant d’handicaper la défense avec les absences depuis le début de la saison d’Eder Militao et Dani Carvajal. Au niveau de l’attaque, le quatuor de star Kylian Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham et Rodrygo est bien présent, au même titre que les français Aurélien Tchouaméni, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga.