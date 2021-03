Cameroun : Eric Choupo-Moting absent après une incroyable erreur d’e-mail

Le football est rempli d’anecdotes et d’erreurs toutes plus absurdes les unes que les autres. Cette fois-ci, Eric Choupo-Moting est victime de l’une d’entre elles. Absent de la liste du Cameroun, l’attaquant du Bayern Munich était pourtant bien dans la liste à la base. Mais il n'a jamais reçu sa convocation. Selon les informations de Bild, la Fédération Camerounaise pensait avoir envoyé la convocation par mail à l’attaquant de 31 ans. Mais finalement, elle se l’est envoyée à elle-même.

Résultat, l’ancien attaquant du PSG n’a jamais reçu sa convocation et le sélectionneur des Lions Indomptables, Antonio Conceicao, pensait donc que son joueur n’avait pas répondu à l'invitation. De quoi fortement agacer le père et agent du joueur au moment de voir la liste finale. « J'ai été contacté par la fédération pour savoir ce qui se passait. J'ai contacté le FC Bayern et ils ont confirmé qu'ils n'avaient pas reçu l’invitation. Apparemment, ils ont envoyé l'invitation à une mauvaise adresse e-mail et ne l'ont remarqué que lundi. C'est un manque de professionnalisme », a dénoncé Camille Just Choupo-Moting sur la chaine Naja TV. Le joueur va donc manquer deux matches importants pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.