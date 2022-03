Bayern Munich : Oliver Kahn confirme avoir rencontré Mino Raiola

Le président du Bayern Munich Oliver Kahn a confirmé qu’il avait été récemment à Monaco où il avait rencontré Mino Raiola, l’agent d’Erling Haaland. Le dirigeant bavarois l'a indiqué au micro de Sky Sport mais a assuré que ce n’était pas pour parler du buteur norvégien de 21 ans. «Oui, c'est vrai, j'étais à Monaco. Mais j'étais aussi à Londres cette semaine, je voyage beaucoup en Europe. Il est tout à fait normal de croiser l'un ou l'autre conseiller de joueur. Mais je ne parlerai pas publiquement du contenu de nos conversations » a déclaré l’ancien portier du Bayern.

L’Allemand de 52 ans a également botté en touche lors qu’il a été interrogé sur Haaland. « C'est un joueur qui joue pour le Borussia Dortmund et qui est blessé en ce moment. J'ai toujours dit que je n'aimais pas parler d’un joueur d’un autre club » a expliqué Kahn. Selon AS, le président bavarois aurait aussi rencontré Raiola pour discuter du milieu de 19 ans de l’Ajax Ryan Gravenberch qui est aussi représenté par le sulfureux agent et qui est pisté par le Bayern Munich.