L'Europe scandalisée par les nouveaux débordements de supporters, la dernière chance d'Eden Hazard au Real Madrid

La suite après cette publicité

Les images des débordements PFC-OL font le tour d'Europe

Des images qui font froid dans le dos, une tragédie hier soir, qui est «inqualifiable», comme le résume le journal Le Progrès sur sa Une ce matin. Alors que le match des 32es de finale de la Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais devait être une fête, cela a tourné à la bagarre générale et à une triste image, encore une fois, du football français car «le match n'est pas allé à son terme. Interrompu en raison d'incidents entre supporters des deux camps durant la pause, il n'a jamais repris et a été arrêté 40 minutes plus tard. C'est le deuxième match arrêté concernant l'OL en moins d'un mois, après celui contre l'OM.» Pour L'Équipe, c'était «encore le chaos», hier soir au stade Charléty. «Un épisode de violences qui plombe de nouveau le football français», juge le quotidien sportif. Dans ses pages intérieures, Le Parisien se demande «ça s'arrête quand ?», ces violences dans les stades. Des images terribles, qui, forcément, traversent nos frontières et font les gros titres un peu partout en Europe. Sur son site internet A Bola estime que «la France est une véritable poudrière» avec ses supporters. Pour Marca, c'est tout simplement «intolérable» et le quotidien espagnol demande : «combien de temps cela va-t-il encore se produire dans le football français ?» Pour AS, c'est encore «une honte en France avec les ultras». C'est un sentiment de consternation aussi pour Bild qui estime que «la France est dans une véritable tempête» avec ses supporters. Enfin, c'est peut-être La Dernière Heure qui résume le mieux cette soirée avec ce «nouveau match de la honte en France.» Bref, c'est toute l'Europe qui est scandalisée par ce que l'on a vu et qui est inadmissible…

Hazard doit montrer de quoi il est capable au Real

Retour au jeu et direction l'Espagne où Eden Hazard s'affiche en Une de AS ce matin. Alors que le Real Madrid est touché par une vague de Covid sans précédent, c'est «maintenant ou jamais» pour le Belge. «L'épidémie de Covid à Madrid élimine presque tous les concurrents du Belge. Il n'a joué que 424 minutes cette saison et n'a pas été titulaire pendant trois mois.» L'attaquant a une véritable carte à jouer alors que les Merengues affrontent Cadiz, ce dimanche. De son côté, le FC Barcelone reçoit Elche et pour Xavi il faut «gagner à tout prix», comme le placarde Sport ce matin. «Le Barça doit retrouver le chemin de la victoire pour commencer à combler son retard. Xavi met la pression sur les joueurs.» Le club catalan n'a désormais plus le choix…

L'Inter s'échappe en tête de la Serie A

En Italie débutait hier soir la 18e journée de Serie A. Et comme le rapporte La Gazzetta dello Sport sur sa Une, «l'Inter est à toute vitesse.» Les Lombards ont giflé (5-0) La Salernitana de Franck Ribéry. «C'est la manita du leader à Salerne : 103 buts sur l'année civile», résume le journal au papier rose. Cette bonne opération et démonstration des Milanais fait aussi la couverture du Corriere dello Sport qui estime que «Simone s'en va». «Les Nerazzurri ont 4 points d'avance sur le Milan qui défiera le Napoli à San Siro demain soir». Enfin pour Tuttosport, «L'Inter est en fuite à Noël.» Les hommes de Simone Inzaghi ont mis «la Salernitana KO.» Ils enchaînent leur 6e victoire consécutive.