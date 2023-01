Isidor d’accord avec Lorient… l’OL tente le tout pour le tout !

Comme nous vous l’avons révélé mercredi soir, l’OL s’est mis dans le dossier Wilson Isidor. Laurent Blanc lui-même avait discuté avec le joueur en tentant de le convaincre. Mais l’ancien attaquant de l’AS Monaco, qui s’est mis d’accord avec Lorient et qui veut absolument évoluer sous les ordres de Régis Le Bris, n’était pas chaud pour venir à l’OL.

Alors que toutes les parties semblaient d’accord, Lyon a insisté et a mis, par le biais d’intermédiaires du Lokomotiv, la pression sur le joueur qui a également refusé une approche de Schalke 04. A l’heure où l’on écrit ses lignes, la bataille fait rage entre l’OL et Lorient pour arracher Wilson Isidor. Lorient s’était mis d’accord avec le club autour d’un prêt avec option d’achat, et avec le joueur. L’OL est arrivé avec une offre supérieure, mais la même formule, et a donc la préférence du club russe.

