Leicester-Liverpool : les compositions officielles

Seulement deux jours après avoir été rossé par Manchester City à l'Etihad Stadium (6-3), Leicester accueille un autre mastodonte du championnat d'Angleterre ce mardi soir : Liverpool. Toujours privés de nombreux éléments, notamment dans le secteur défensif, les Foxes se présentent en 4-3-1-2 avec Jamie Vardy associé à Kelechi Iheanacho en attaque.

La suite après cette publicité

Les Reds, qui veulent de leur côté recoller à trois points de City et dont le dernier match remonte au quart de finale d'EFL Cup remporté justement face à Leicester à l'issue d'une séance de tirs au but, sont alignés dans leur habituel 4-3-3. Virgil van Dijk fait sont retour dans le onze.

Les compositions d'équipes :

Leicester : Schmeichel - Castagne, Amartey, Ndidi, Thomas - Choudhury, Soumare, Dewsbury-Hall - Maddison - Iheanacho, Vardy.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas - Fabinho, Henderson, Oxlade-Chamberlain - Salah, Jota, Mané.

Your final Reds line-up of the year 👊🔴



Minamino and Thiago miss out with minor muscle soreness.#LEILIV