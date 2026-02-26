Barça : une pépite de 15 ans fait encore sensation

Annoncé comme l’un des plus gros espoirs de la Masia, Ebrima Tunkara dispose d’un énorme potentiel. Milieu offensif pouvant évoluer comme ailier, le gaucher impressionne dans les catégories inférieures. Mercredi avec la réserve du FC Barcelone, il a fait son entrée en jeu à la place de Shane Kluivert à seulement 15 ans, 11 mois et 15 jours.

Une nouvelle preuve de sa grande précocité. Lors du match nul 2-2 contre Castellón B, il a d’ailleurs marqué, mais son but a été refusé pour hors-jeu. À moins de 16 ans, il fait partie d’un cercle fermé. Ainsi, il rejoint Guille Fernández, Lamine Yamal et Alejandro Grimaldo parmi les joueurs ayant joué en réserve avec le FC Barcelone avant leurs 16 ans.