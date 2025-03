Le duel Mbappé-Griezmann enchante la presse, grosse pression sur Mohamed Salah

Mbappé vs Griezmann, épisode 1

En Espagne, on se prépare à l’énorme choc de la soirée entre les deux voisins madrilènes, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. « C’est le derby d’Europe » placarde le journal AS. Mieux, pour Marca, c’est « le meilleur derby d’Europe », un derby colossal écrit Mundo Deportivo dans son écart. Le média met en avant le duel Vinicius-Griezmann, mais chez nous, tous les yeux sont rivés sur la confrontation entre Mbappé et Griezmann qui sont « les maîtres du jeu » comme l’écrit L’Équipe. « Les deux courent toujours après une Ligue des Champions », comme le rappelle Le Parisien. Chacun à leur manière, ils sont devenus des leaders techniques indispensables, ce sera un match dans le match qui sera forcément très attendu.

Salah joue gros

Outre-Manche, l’affiche qui attire la foule, c’est bien le PSG-Liverpool de mercredi. Pour la presse britannique, ce choc entre le PSG et Liverpool peut même avoir une incidence sur la course au Ballon d’Or. Sur la forme du moment, Ousmane Dembélé est un peu au-dessus de Salah avec 21 réalisations depuis la mi-décembre, contre 14 pour l’Egyptien. Le journal AS parle d’ailleurs d’incertitude pour la star des Reds. Cette double confrontation peut s’avérer décisive. Les 30 buts et les 22 passes décisives de Salah en 39 matchs font de lui le favori pour succéder à Rodri comme Ballon d’Or. Une grosse prestation face au PSG lui permettra de faire un grand pas, mais aussi d’assurer son avenir. En fin de contrat cet été, l’Égyptien ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. L’Arabie saoudite ou Liverpool, voici les choix qui s’offrent à lui. Et ça dépendra grandement de ses futures performances.

Lamine Yamal fait l’éloge d’Hansi Flick

Le Barça jouera demain face à Benfica. Et avant ce choc des 8èmes de finale, c’est la relation entre Lamine Yamal et Hansi Flick qui est mise en avant par le journal Sport. Dans une interview accordée à la FIFA et reprise dans les colonnes du journal catalan, le prodige espagnol a encensé son coach. L’Espagnol révèle que Hansi Flick lui demande de s’engager auprès de l’équipe dans le travail collectif et en attaque, d’être lui-même avec une totale liberté. Ce qui semble beaucoup lui plaire. Hansi Flick compte plus que jamais sur son prodige et ce dernier lui rend plutôt bien sur le terrain. Avec 11 buts et 16 passes décisives, le gamin de 17 ans est l’une des principales armes offensives du Barça, la meilleure attaque de la LDC avec 28 buts comme le rappelle Mundo Deportivo.