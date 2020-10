Real Madrid : la prolongation de Sergio Ramos en bonne voie

C'est devenu quasiment un acquis : Sergio Ramos est indispensable au Real Madrid. Le défenseur central et capitaine de la Casa Blanca est le pilier de la défense de Zinedine Zidane mais est en fin de contrat à la fin de la saison. Si cela paraît improbable, il peut discuter avec d'autres équipes. Cependant, il semble en position de force au Real pour obtenir une prolongation rêvée.

En effet, la défense madrilène souffre sans lui, à l'image de la défaite en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk (2-3). Selon AS, le joueur souhaiterait prolonger et aurait une totale confiance en Florentino Perez pour conclure le deal en temps et en heure. Selon le média espagnol, le défenseur de 34 ans se présentera à la table des négociations avec une envie d'un contrat de deux saisons, assortie d'une légère augmentation salariale, actuellement à 15 millions nets par an. L'aventure, qui dure depuis déjà 15 ans, risque donc de continuer.