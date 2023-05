Lens-OM : Lois Openda fier de la victoire

Le choc de la fin de saison de Ligue 1 a tourné à l’avantage du Lens ce samedi soir face à l’OM. Les Lensois reprennent la deuxième place du classement grâce encore une fois à un Lois Openda redoutable et qui a trouvé le chemin des filets (2-0). Au micro de Canal+, l’attaquant belge a exprimé toute sa fierté après la victoire.

La suite après cette publicité

«C’était un match exceptionnel, un match pour prendre de l’avance sur l’OM. On s’est battu, ç'a a montré notre mentalité pour montrer ce que l’on veut faire dans ce championnat. On savait que l’OM était une belle équipe, on a montré un bel état d’esprit. On mérite cette victoire. Le but ? Ce n’est pas que moi. Il y a la finition, mais je suis très fier de mon équipe. Il reste quatre matches qui seront cruciaux. On va se donner comme on l’a toujours fait.»

À lire

Lens-OM : Seko Fofana avertit les siens