Journal du Mercato : Rennes voit très grand pour la Ligue des Champions, l'AC Milan envoie du lourd sur le marché

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On démarre ce Journal du Mercato du côté de Paris ! Un temps évoquée, la prolongation de Thiago Silva n'aura finalement pas lieu. En effet, selon L'Équipe, le directeur sportif Leonardo a tranché dans le vif et a annoncé au défenseur brésilien qu'il ne serait pas reconduit la saison prochaine.

Le focus du jour en France

Le focus de la journée en France concerne le Stade Rennais. Assuré de disputer la phase de poule de la Ligue des champions, le club breton va toucher une jolie enveloppe d'environ 30 M€. «Ça va nous permettre d'avoir plus de certitudes pour le mercato», a avoué Nicolas Holveck, le président. «On avait déjà des cibles bien déterminées. On avait encore trois postes à pourvoir. On pourra éventuellement recruter quelques compléments et étoffer l'effectif en vue de la Ligue des champions.»

Un été plus chaud que prévu s'annonce donc à Rennes, avec deux postes ciblés pour le recrutement, et notamment celui d'attaquant, où l'Amiénois Sehrou Guirassy fait partie des profils appréciés par la direction rennaise. «Sehrou était la priorité, après il y a des prix qu’on ne peut pas atteindre, résumait Holveck il y a quelques jours. On est toujours sur cette piste, mais on est obligé de regarder ailleurs.» D'autres horizons, qui riment avec l'Italie et Sassuolo. En effet, les pensionnaires du Roazhon Park apprécient beaucoup le profil du jeune Gianluca Scamacca, prêté cette saison à Ascoli (Serie B). Rennes garderait également un œil sur Alfredo Morelos (24 ans, Glasgow Rangers), selon nos informations.

Du côté de la défense, les Bretons voient grand, avec quelques jolis noms. L'Équipe annonce que Fikayo Tomori (22 ans, Chelsea) serait la priorité de Florian Maurice à ce poste. Une liste qui inclurait également Javi Martinez (Bayern Munich) et Jean-Clair Todibo (20 ans, FC Barcelone). L'Espagnol de 31 ans, en manque de temps de jeu en Bavière, pourrait apporter toute son expérience à l'effectif breton, tandis que le jeune français pourrait lui faire office de solution sur le long terme. Enfin, Rennes se rapproche de Nayef Aguerd (24 ans). Selon L'Équipe, le défenseur de Dijon serait tombé d'accord avec le 3e de Ligue 1 pour un transfert qui devrait avoisiner les 4 M€.

En revanche, au milieu de terrain, avec l'assurance de jouer la coupe aux grandes oreilles, Eduardo Camavinga devrait rester une saison de plus en Bretagne, malgré les sirènes des grosses écuries européennes comme le Real Madrid.

Les infos du jour à l'étranger

À l'étranger, la Juventus s'agite en coulisses. Même si la tendance était à la prolongation pour Paulo Dybala, tout pourrait changer ! Les dirigeants turinois pourraient sacrifier «La Joya» afin de récupérer des liquidités et ainsi investir sur le marché des transferts. Une vente qui permettrait à la Vieille Dame de récolter entre 90 et 100 M€. Par ailleurs, Andrea Pirlo a dressé une liste de joueurs dont il souhaite se séparer, on y retrouve Sami Khedira ou encore Gonzalo Higuain, tandis que Blaise Matuidi est lui déjà parti. Le Daily Mirror qui ajoute que l'ancien milieu de terrain ne compterait pas non plus sur Aaron Ramsey, arrivé il y a pourtant un an.

Du côté de l'Angleterre, Manchester City se tiendrait prêt à bondir sur Thiago Alcantara. Même si Liverpool fait office de destination privilégiée par l'Espagnol, les Citizens pourraient doubler les Reds selon Sport Bild. Et à Manchester, il pourrait retrouver Pep Guardiola qui l'avait déjà fait venir au Bayern.

Enfin, Arsenal multiplie les pistes en attaque. Selon les informations du Sun, les Gunners seraient sur les traces de Quincy Promes (28 ans). Le transfert pourrait atteindre 27,7 M€ pour le joueur de l'Ajax Amsterdam, dont le contrat prendra fin en 2024.

Le focus du jour à l'étranger

Le second focus du jour nous emmène en Lombardie, où l'AC Milan affirme ses ambitions pour la saison à venir. Alors que les prolongations de Gianluigi Donnarumma et de Zlatan Ibrahimovic sont en très bonne voie selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants milanais n'ont visiblement pas l'intention d'en rester là.

En effet, la défense milanaise apparaît comme l'une des priorités du board rossonero. Dans le couloir droit, Serge Aurier (24 ans, Tottenham) aurait déjà un accord avec le club milanais. La Gazzetta dello Sport ajoute que Denzel Dumfries (24 ans, PSV) serait, lui aussi, sur les tablettes de la direction lombarde.

Dans l'axe, Simon Kjaer (31 ans, Séville FC) a vu son option d'achat levée par le club, qui chercherait néanmoins un autre renfort à ce poste. Une liste qui comprendrait les noms de Wesley Fofana (19 ans, ASSE), Jean-Clair Todibo (20 ans, FC Barcelone), Éric Baily (26 ans, Manchester United) et Nikola Milenkovic (22 ans, Fiorentina).

Au milieu de terrain, Sky Italia révèle que les Rossoneri penseraient à rapatrier Tiémoué Bakayoko (25 ans, Chelsea). Une idée qui plairait également au principal intéressé. Le média italien ajoute que le club lombard aurait d'ores et déjà formulé une offre au Français : prêt payant de 3 M€ + option d'achat de 35 M€. L'autre piste dans l'entrejeu se nomme Lucas Torreira (24 ans, Arsenal). Pas vraiment utilisé par Mikel Arteta depuis son arrivée, l'international uruguayen ne serait pas contre un retour en Serie A. Une situation qui n'aurait pas échappée aux dirigeants milanais, en pôle position dans ce dossier, à en croire The Telegraph.

Enfin, en attaque, le jeune Emil Roback (17 ans, Hammarby IF) devrait s'engager avec le club dans les prochaines heures. Un espoir de plus après la signature de Pierre Kalulu (20 ans, OL) la semaine dernière.

Par ailleurs, Sky Italia révèle que l'AC Milan ferait le forcing pour obtenir la signature définitive de l'international croate Ante Rebic (26 ans). Prêté jusqu'en juin 2021 par l'Eintracht Francfort, les dirigeants milanais chercheraient à négocier son transfert dès cet été. Une transaction qui pourrait être facilitée par le départ d'André Silva, prêté par le Milan à Francfort, qui a également émis le souhait de rester en l'Allemagne.

Toujours dans le sens des départs, le latéral gauche suisse Ricardo Rodriguez (27 ans) devrait plier bagage pour rejoindre le Torino. Sky Italia annonce une rencontre entre les représentants du joueur et la direction cet après-midi pour régler le transfert. Un transfert qui pourrait atteindre 4 M€. À noter également que le Real Madrid garderait un œil sur l'attaquant portugais Rafael Leão (21 ans) selon le Quotidiano Sportivo.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel ! Jonathan David signe au LOSC jusqu'en 2025. Auteur d'une saison pleine avec La Gantoise la saison passée, l'attaquant canadien de 20 ans rejoint les Dogues contre un chèque d'environ 32 M€.

Coup double pour Villarreal ! Annoncés depuis quelques jours du côté de l'Estadio de la Ceramica, Dani Parejo et Francis Coquelin sont officiellement des joueurs du sous-marin jaune. Les désormais ex-valencians se sont engagés jusqu'en 2024 avec le récent 5e du dernier exercice en Liga.

C'est terminé pour Stephan Lichtsteiner. À 36 ans, l'international suisse met fin à sa carrière. En fin de contrat avec Arsenal, le latéral droit s'était engagé avec Augsbourg en juillet dernier.

C'était dans l'air du temps, c'est officiel. Le CD Nacional a annoncé avoir obtenu le prêt de Vincent Koziello (Cologne) jusqu'à la fin de la saison.

Rafik Guitane est prêté au Maritimo Funchal. Pas dans les plans de Julien Stéphan, le milieu de 21 ans rejoint le club portugais jusqu'à la fin de la saison avec l'ambition de relancer sa carrière.

Le DFCO enregistre l'arrivée d'Alex Dobre (21 ans), en provenance de Bournemouth. Prêté l'an passé à Wigan (Championship), le milieu offensif roumain s'est engagé avec le club bourguignon jusqu'en 2024.

Montpellier tient son nouveau gardien titulaire, en la personne de Jonas Omlin (26 ans, 1m90). Le Suisse arrive du FC Bâle pour remplacer Gerónimo Rulli (28 ans), retourné à la Real Sociedad. La somme de son transfert est estimée à 6 millions d'euros.

Enfin, c'est l'information principale de la journée : Blaise Matuidi (33 ans) et la Juve, c'est terminé ! Après trois saisons passées du côté de Turin, le champion du Monde 2018 quitte l'Italie et devrait rejoindre la Floride et l'Inter Miami dans les prochaines heures.

Retrouvez toutes les informations mercato du jour dans notre live transferts !