Pep Guardiola face à ses pires cauchemars, Cristiano Ronaldo sacrifié par la Juventus !

Les cauchemars de Guardiola sur la pelouse du Parc des Princes

En Angleterre, la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City est plus qu'attendue. Les Skyblues vont devoir faire face à l'une des meilleures attaques en Europe, menées par Kylian Mbappé et Neymar. Un «duo des mauvais rêves pour Pep», titre d'ailleurs le Daily Star, ce matin. Interrogé en conférence de presse sur les deux joueurs, le technicien espagnol a confié que ces derniers lui donnaient des mots de têtes et l'empêchaient de dormir la nuit. De son côté, The Times reprend une autre déclaration de l'ancien coach du Barça. Interrogé à propos de Neymar, Guardiola s'est montré dithyrambique à son sujet, estimant qu'il était impossible de stopper le Brésilien.

Le retour d'Allegri pourrait pousser CR7 vers la sortie

L'été va être agité du côté de la Juventus. La Gazzetta dello Sport nous apprend que le retour de Max Allegri se préciserait de plus en plus dans le Piémont. Un retour qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'effectif bianconero puisque selon le quotidien italien, Allegri souhaiterait continuer avec Paulo Dybala et serait prêt à sacrifier Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Voilà un nouveau feuilleton qui devrait continuer à animer la presse transalpine ces prochains jours.

Neymar-Messi : le jeu de poker menteur se poursuit

En Espagne, le mercato commence de plus en plus à chauffer, notamment du côté de la Catalogne où SPORT met littéralement le feu aux poudres ce matin. Le quotidien pro-Barça révèle «Les clés de l'opération» pour rapatrier Neymar la saison prochaine. Pour rappel, malgré un accord verbal évoqué dans la presse, le Brésilien n'a toujours pas prolongé son bail à Paris et à en croire les informations du quotidien espagnol, le Barça aurait les cartes en main dans ce dossier. Une signature qui pourrait permettre aux Barcelonais de s'assurer la prolongation de Lionel Messi, lui dont les envies d'ailleurs ne se sont pas forcément estompées. L'Argentin fait d'ailleurs, lui, la Une de l'autre quotidien catalan ce matin. «L'offensive PSG» peut-on d'ailleurs lire en Une de Mundo Deportivo. Selon le quotidien catalan, le Paris Saint-Germain aurait transmis une offre de deux saisons plus un an en option au génie argentin, afin de le convaincre de rejoindre le club de la capitale la saison prochaine. Alors Messi fera-t-il le grand saut ? Réponse dans les semaines à venir.