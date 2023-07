Chelsea : Mauricio Pochettino lance un avertissement à ses joueurs

Ce vendredi, Mauricio Pochettino a été présenté à la presse en tant que nouvel entraîneur de Chelsea. Depuis son intronisation sur le banc des Blues, le tacticien argentin n’avait toujours pas pris la parole. De ce fait, ses premiers mots dans son nouveau rôle était très attendus d’autant plus après la saison plus que compliquée qu’ont vécu les Londoniens l’année dernière. Face à cette situation difficile à aborder, surtout sur le plan psychologique, l’ancien coach de Tottenham et du PSG a averti ses collaborateurs sur la nécessité de tourner la page : «Non seulement les joueurs, mais le staff, les joueurs et les fans doivent passer rapidement à autre chose. Dans le football, il faut avancer vite. Sinon, vous êtes morts. Nous voulons commencer à croire dès le premier jour, nous avons commencé à travailler dès lundi et nous voulons être les meilleurs et les plus compétitifs. Pour cela, nous devons travailler dur, travailler les joueurs vraiment, vraiment dur et transmettre cette énergie à nos fans qui peuvent nous aider à gagner les matchs.»

Pour aborder plus sereinement cette transition, des victoires devraient forcément aider. Cela tombe bien, Mauricio Pochettino est conscient qu’il va devoir gagner très rapidement, surtout dans une institution où le vent tourne très vite : «Si vous êtes dans un club comme Chelsea, vous ne pouvez pas parler de faire du bon travail et de bien jouer. Oui, bien sûr, je peux faire du bon travail, bien jouer et dans notre style et notre culture mais, bien sûr, pour gagner. Si vous ne gagnez pas dans un club comme Chelsea, c’est sûr que vous allez souffrir. Je ne veux pas faire d’excuses ou parler du passé. C’est seulement pour gagner avec les joueurs que nous avons. Je pense que nous devons aussi croire que nous pouvons créer de bonnes choses. Ça va être difficile mais nous devons croire que nous pouvons rivaliser avec une équipe comme Manchester City.» Alors qu’un fossé sépare actuellement les dynamiques des Skyblues et des Blues, reste à savoir si l’entraîneur de 51 ans saura le combler.

