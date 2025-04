LdC : le PSG jouera sa demi-finale retour au Parc des Princes

Non sans mal, le Paris Saint-Germain, défait (2-3) ce mardi soir du côté de Villa Park, a finalement validé son billet pour le dernier carré de la Ligue des Champions et on sait d’ores et déjà l’ordre concernant les demi-finales. En effet, celui-ci avait été déterminé le 21 février dernier à la Maison du football européen à Nyon, en Suisse, en même temps que le tirage au sort des huitièmes et des quarts.

Ainsi, les coéquipiers de Bradley Barcola auront le privilège de recevoir dans leur stade à l’occasion de la demi-finale retour (6 ou 7 mai) et se déplaceront donc à l’aller, à Londres ou à Madrid, une semaine plus tôt (29 ou 30 avril). Une bonne nouvelle même si cette même configuration n’avait pas empêché l’élimination des Parisiens, la saison passée, contre le Borussia Dortmund.