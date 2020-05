Mercato : l'OGC Nice a un œil sur Gustavo Assunção

Si tout se passe bien, le mercato estival doit ouvrir ses portes début juin, à moins que les instances ne le reportent à cause de la pandémie de Covid-19 et de la suspension des compétitions. En tout cas, en coulisses, les formations travaillent déjà dessus. Et de son côté, l'OGC Nice aurait une nouvelle cible dans son viseur. Selon A Bola, le club français suivrait avec attention la situation de Gustavo Assunção, qui n'est autre que le fils de Paulo Assunção, passé notamment par le FC Porto et l'Atlético de Madrid.

Le joueur âgé de 20 ans, formé à l'Atlético justement, évolue depuis l'été dernier au FC Famalicão, formation de Liga NOS avec laquelle il a un contrat jusqu'en juin 2024. Avec l'équipe portugaise, le milieu de terrain brésilien a disputé 29 matches toutes compétitions confondues pour sa première saison sous ses nouvelles couleurs. Suffisant pour taper dans l'oeil de plusieurs formations comme l'OGC Nice. Mais pour le moment, les Aiglons ne seraient pas passés à l'action comme l'explique le média portugais.