Monaco : le vestiaire attend encore plus de Paul Pogba

La Pogba mania s’est enfin emparée de Monaco. Samedi dernier, face à Rennes, l’international français a fait son grand retour sur les terrains de football, 811 jours après son dernier match officiel. S’il n’a disputé que 8 minutes de jeu lors de la lourde défaite des siens (1-4), le Français a pu montrer ses qualités techniques et sa vision de jeu au-dessus de la moyenne. De quoi forcément entretenir l’engouement autour de lui. Un engouement qui commençait un peu à s’essouffler depuis sa signature cet été.

Il faut dire que sa longue remise à niveau et sa récente rechute avaient un peu plombé l’ambiance et certains supporters commençaient à désespérer à l’idée de voir Paul Pogba retrouver ses capacités lui permettant d’être un joueur de haut niveau. Mais l’ancien de la Juventus a bien fait son retour il y a une semaine. Et s’il n’est pas entré en jeu face à Paphos en Ligue des Champions, c’est parce que l’AS Monaco ne veut pas lui brûler les ailes et espère l’intégrer petit à petit à une équipe qui a cruellement besoin d’un joueur de son calibre.

Pogba veut prendre son temps

Ce vendredi soir, l’Équipe explique notamment que Paul Pogba ne sera évidemment pas titulaire face au PSG pour sa première à Louis II ce samedi. Trop tôt pour le Français, qui n’est pas encore prêt à répondre présent dans l’intensité sur un début de rencontre, et probablement encore plus face à un PSG où l’entrejeu est largement dominé par Vitinha et João Neves notamment. Mais en revanche, Paul Pogba est attendu… par ses coéquipiers. Le quotidien français explique que le vestiaire aimerait que Paul Pogba prenne plus de leadership.

Le joueur a conquis le vestiaire par son aura mais semble ne pas vouloir prendre encore trop de place, ne se sentant pas légitime. Mais ce n’est pas la pensée du reste de l’effectif, qui veut que le milieu de 32 ans devienne le leader de cette équipe. Mais sans temps de jeu, Pogba estime que c’est encore trop tôt. Cela viendra probablement avec le temps et l’enchaînement des matches, mais Pogba, comme l’AS Monaco, ne veut pas brûler les étapes dans son retour. Le chemin a été trop long pour tout gâcher.