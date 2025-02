Manchester City : l’étrange blessure d’Erling Haaland…

La saison cauchemardesque de Manchester City se poursuit. Le club entraîné par Pep Guardiola vient de boucler une semaine atroce avec une élimination sans gloire par le Real Madrid en Ligue des champions (2-3, 1-3) et une défaite à domicile face à Liverpool (0-2). Les Cityzens font encore partie du Big Four au classement de Premier League, mais vu l’état des troupes de Guardiola, on peut légitimement s’inquiéter pour la participation des Mancuniens à la C1 la saison prochaine.

La suite après cette publicité

L’effondrement du City de Guardiola s’explique en partie par le besoin de renouveler un effectif vieillissant, mais depuis hier, un cas fait parler : celui d’Erling Haaland. Sur le papier, le Norvégien a raté les confrontations face au Real Madrid et Liverpool en raison d’une blessure au genou survenue lors du choc contre Newcastle. Un pépin physique qui avait provoqué un petit accrochage entre Pep Guardiola et Jamie Carragher. L’ancien joueur de Liverpool avait sorti sur CBS que l’absence d’Haaland à Madrid était peut-être liée à la présence d’Antonio Rüdiger.

Haaland est apte à jouer, mais…

Une provocation qui n’avait pas été du goût de Guardiola. « Oh, mon Dieu. C’est lui qui a dit ça ? Jamie Carragher a dit ça ? Oh, mon Dieu. Ne riez pas. Je ne sais pas pourquoi il est si suspicieux, vous savez ? A-t-il dit que Haaland ne voulait pas jouer le match ? Ce n’est pas gentil et ce n’est pas vrai. Il était fou de ne pas pouvoir jouer. Il avait un problème au genou et il ne pouvait pas jouer. » Mais depuis, le Catalan a signé d’autres propos plus intrigants après la défaite face aux Reds.

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas. J’aimerais le savoir, mais je ne sais pas. Apparemment, il n’est pas blessé, car les scanners indiquent qu’il va bien, mais il ne s’est pas senti bien. Il s’est entraîné hier (samedi, ndlr) et a fait de très bons mouvements, mais il a dit qu’il n’était pas prêt et nous devons le respecter. J’espère qu’il sera de retour pour les Spurs et les prochains matches pour nous aider. » Haaland a-t-il eu peur d’une rechute face à un adversaire coriace ? Déclaré apte à jouer par son coach, le Scandinave ne manquera pas de faire parler si ne foule pas la pelouse du Tottenham Stadium.