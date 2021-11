France-Kazakhstan : Mattéo Guendouzi sifflé au Parc des Princes

« J'aurais préféré jouer au Stade de France, c'est sûr ! Le Parc des Princes, c'est le stade du PSG. Mais on aura à cœur de gagner là-bas et j'espère que les gens qui viendront au stade seront de tout cœur avec nous et nous pousserons pour nous qualifier pour le Mondial ».

La suite après cette publicité

Les déclarations de Mattéo Guendouzi en conférence de presse cette semaine ne sont pas passées inaperçues du côté des supporters français. Préformé au PSG et aujourd'hui joueur de l'OM, Guendouzi pouvait s'attendre à un accueil particulier ce samedi soir lors du match entre la France et le Kazakhstan. Le milieu olympien a ainsi été copieusement sifflé par le public à l'annonce des compositions des équipes. C'est ce qu'on appelle un retour de bâtons...