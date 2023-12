Nantes : les avocats du chauffeur VTC sortent du silence

Le chauffeur VTC soupçonné du meurtre d’un supporter aux abords du stade de la Beaujoire à l’occasion de Nantes-Nice samedi dernier a été placé en détention provisoire après avoir été mis en examen pour "meurtre" et "extorsion avec arme". Son récit ne correspond pas tout à fait avec ce qu’a rapporté un témoin de la scène où cet ultra de la Brigade Loire âgé de 31 ans s’est effondré après avoir reçu deux coups de couteau. Les avocats du suspect, Me Benoit Poquet et Me Julien, ont publié un premier communiqué dans lequel ils rapportent la grande tristesse de leur client à l’égard de la victime, et refusent la théorie de l’homicide volontaire.

«Il est dévasté par l’issue tragique de cette funeste soirée et a souhaité réserver ses premiers mots à la victime et a sa famille. Il conteste fermement avoir eu une quelconque intention d’homicide et espère que l’information judiciaire permettra de restituer aux faits une plus juste qualification juridique. Il entend en outre rappeler qu’il exerçait ce soir-là son travail de chauffeur VTC lorsque le convoi dans lequel il circulait a été encerclé puis violemment agressé, par une centaine de personnes, dont certains individus cagoulés, à son arrivée aux abords du stade. Ces individus souhaitaient manifestement en découdre avec ses passagers qu’il a tenté de protéger.» D’autres plaintes ont également été déposées dans ce dossier, par des chauffeurs VTC et des supporters niçois, pour des faits de violence et destructions aggravées.