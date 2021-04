Manchester City-Borussia Dortmund : les compositions officielles

Ce soir, la Ligue des champions reprend ses droits avec une affiche survitaminée, entre le Manchester City de Pep Guardiola et le Borussia Dortmund du déjà inévitable Erling Haaland. Les Skyblues, qui n'ont pas d'absent notable pour ce quart de finale aller, se présentent logiquement en 4-3-3 avec Kevin De Bruyne en pointe haute. Comme souvent cette saison, il n'y aura pas de véritable neuf de leur côté au coup d'envoi, même si Phil Foden devrait régulièrement se déplacer vers l'axe.

La suite après cette publicité

En face, le BVB doit se passer d'éléments importants comme Jadon Sancho, la pépite Youssoufa Moukoko, Axel Witsel et Dan-Axel Zagadou. Le onze a malgré tout fière allure, avec une attaque à trois têtes où le jeune Ansgar Knauff (19 ans) est associé à Marco Reus et Haaland. A noter que ce dernier, tout comme João Cancelo et Fernandinho, sera suspendu lors du retour en cas d'avertissement ce soir.

Les compositions des équipes :

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Rodrigo, De Bruyne, Gundogan - Mahrez, Bernardo, Foden.

Your City team to duel Dortmund! ⚔️



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Foden, Mahrez, De Bruyne (C)



SUBS | Steffen, Trafford, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia



🔷 #ManCity pic.twitter.com/x2ITGJURvv — Manchester City (@ManCity) April 6, 2021

Borussia Dortmund : Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Dahoud, Bellingham - Knauff, Haaland, Reus.