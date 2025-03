PSG : trois absents pour le déplacement à Saint-Étienne

Si le déplacement de Paris à Saint-Étienne ce samedi semble être un match des plus classiques pour les Franciliens, il est pourtant d’une importance capitale : en cas de succès et d’un alignement des planètes dans les autres matchs du week-end, les joueurs de Luis Enrique pourraient être sacrés champions de France. Mais pour cette rencontre, l’entraîneur espagnol devrait pouvoir compter sur la quasi-totalité de son groupe.

Par un communiqué, les pensionnaires du Parc des Princes ont indiqué quels étaient les éléments qui ne pourraient pas tenir leur place. Il s’agit d’Arnaud Tenas, qui poursuit son protocole de récupération suite à une douleur à l’épaule gauche, et de Kang In Lee, victime d’une entorse à la cheville gauche lors du match entre la Corée du Sud et Oman. Achraf Hakimi est lui laissé au repos. Il reprendra l’entrainement dimanche et sera donc absent contre les Verts demain.

