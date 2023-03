Indice UEFA : la France au bord de la catastrophe !

La suite après cette publicité

Qui aurait pu prévoir en début de saison que l’avenir des clubs français reposerait entièrement ou en partie sur l’OGC Nice ? Le club azuréen est en effet le dernier représentant français en Coupe d’Europe après la piteuse élimination du PSG face au Bayern Munich avec deux défaites à la clé. Grâce à sa victoire arrachée sur la pelouse du Sheriff Tiraspol (0-1), le Gym est en bonne position pour se qualifier pour les 1/4 de finale de la Conférence League.

De quoi permettre à la France de glaner de précieux point à l’indice UEFA dont le classement sur cinq saisons est encore plus important cette année que d’habitude puisque l’enjeu est ni plus ni moins que de permettre aux clubs français de disposer de 4 clubs (trois qualifiés d’office en phase de ligue qui va remplacer l’actuelle phase de poules et un club en tour préliminaire) de l’Hexagone dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions dont la première édition aura lieu en 2024-25. Et pour y parvenir, la France doit absolument terminer en fin de saison à la cinquième place.

Un scénario catastrophe à un seul qualifié direct en Ligue des Champions est possible pour la France

Et alors que la France aurait dû se diriger vers une fin de saison tranquille du fait d’un confortable matelas acquis durant l’automne, les éliminations retentissantes de Rennes, Nantes et de Monaco et maintenant du PSG plongent le pays dans le doute et dans le stress. Car dans le même temps, les deux concurrents principaux connaissent des fortunes bien plus heureuses sur la scène continentale. Les Pays-Bas, qui comptent toujours sur l’AZ Alkmaar victorieux sur la pelouse de la Lazio Rome et sur le Feyenoord auteur d’un bon nul à Donetsk; peuvent espérer continuer l’aventure européenne et donc glaner des points précieux.

Mais il faudra aussi surveiller le Portugal, l’ennemi historique dans le sillage d’un Benfica stratosphérique en Ligue des Champions et qui s’est qualifié brillamment pour les 1/4 de finale de la Champions League, du Sporting CP qui a fait nul à domicile face à Arsenal et du FC Porto toujours en vie malgré une défaite 1-0 à Milan face à l’Inter. La France peut donc trembler et craindre le pire. À savoir terminer sur une 7e place qui ne lui accorderait que 2 places en Ligue des Champions (une en phase de ligue plus une en barrage). Ce qui serait une catastrophe sans précédent. Souhaitons donc que Nice aille le plus loin possible et que les clubs portugais et néerlandais ne brillent pas trop…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2022/23 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 10/03/2023 :

-1. Angleterre 18,571 points (6/7)

-2. Allemagne 16,000 (6/8)

-3. Italie 15,928 points (7/7)

-4. Espagne 13,714 points (5/7)

-5. France 12,083 points (1/6)

-6. Belgique 12,000 points (3/5)

-7. Portugal 11,500 points (2/6)

-8. Pays-Bas 11,500 points (2/5)

-9. Turquie 11,400 points (3/5)

-10. Suisse 6,750 points (1/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2018 et 2023) :

-1. Angleterre 105,141 points

-2. Espagne 90,141 points

-3. Allemagne 81,356 points

-4. Italie 75,497 points

-5. France 60,664 points

-6. Pays-Bas 57,900 points

-7. Portugal 55,382 points

-8. Belgique 40,000 points

-9. Écosse 36,400 points

-10. Autriche 34,000 points