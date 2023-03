Rennes : Bruno Genesio s’en prend à ses joueurs

La suite après cette publicité

Bruno Genesio commence à s’agacer. Déjà, après la défaite concédée contre l’OM dimanche dernier, le coach du Stade Rennais avait tenu des propos forts à l’égard de ses joueurs, leur envoyant un sacré message. L’ancien entraîneur de l’OL a récidivé ce samedi, après le nul des Bretons à Auxerre (0-0), qui met le SRFC en mauvaise posture dans la course à la Ligue des Champions.

« On manque beaucoup trop du sens du sacrifice, on manque de tranchant, d’action tranchante, on est lent, a d’abord lâché Genesio au micro de Prime Video, avant de poursuivre. Je suis très très déçu du comportement de mes joueurs. Je dis souvent que le résultat, il n’est pas secondaire, mais il est la conséquence de ce qu’on fait. Et là, je suis très très déçu du visage qu’on a affiché et des attitudes. » Ambiance.

