OL : la proposition de Côme pour Nemanja Matic

Pierre angulaire du milieu de terrain de Pierre Sage, Nemanja Matic attise les convoitises un peu partout en Europe, malgré son âge (36 ans). S’il a des admirateurs en Premier League (Ipswich Town selon nos informations, ndlr) et en Serie A, c’est Côme qui s’est montré le plus avancé sur le projet. Selon Sky Italia, Cesc Fabregas cherche à renforcer son ossature au milieu de terrain et ajouter un peu d’expérience au groupe du promu.

Pour convaincre le Serbe, Côme lui proposerait un contrat plutôt court, avec la possibilité de prévoir une reconversion hors terrain après la fin de son bail, avec un poste au sein du staff ou de l’équipe dirigeante. Le joueur est à l’écoute des propositions qui sont faites, mais reste exigeant sur le plan salarial, ce qui pourrait refroidir le promu italien. Ce potentiel transfert aiderait l’Olympique Lyonnais, dans une situation financière difficile et dans le viseur de la DNCG.