OL : les Ultras taclent Dimitri Payet

Maintenant à une semaine de la reprise du championnat et d’un déplacement à Strasbourg pour le compte de la première journée, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont eu une bonne nouvelle. À l’exception des chocs OL-PSG (le 3 septembre) et OL-Marseille (week-end du 4 février 2024), le long filet - imposé par la Préfecture après les incidents survenus lors de l’Olympico du 21 novembre 2021 - ne sera plus disposé entre les tribunes des Ultras et le terrain.

La suite après cette publicité

«Grâce à de nombreux échanges avec le Club et la Préfecture, suite également aux deux matchs disputés sans filets pour nos 35 ans, sans incidents de ce type, nous avons pu obtenir le retrait des filets cette saison, à l’exception des matchs contre Paris et Marseille», indique dans un communiqué le bureau de Kop Virage Nord et des Bad Gones. «Pour rappel, ce filet fut imposé par la Préfecture suite à cette fameuse bouteille jetée par un idiot extérieur au KOP sur un autre idiot en lice pour le César du meilleur comédien», précisent le groupe, en visant indirectement Dimitri Payet.