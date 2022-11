Real Madrid : Fede Valverde continue d'épater tout le monde

La suite après cette publicité

C'est une constante depuis le début de saison : Fede Valverde est brillant. Définitivement devenu un joueur majeur de l'équipe de Carlo Ancelotti, le milieu de terrain uruguayen est à un niveau monstrueux. Déjà très polyvalent et précieux sur les séquences défensives, c'est surtout dans les derniers mètres qu'il semble avoir le plus progressé ces derniers temps, inscrivant de plus en plus de buts, et avec la manière en plus.

« C'est ma manière de jouer: courir et tout donner. Beaucoup de gens qui sont proches de moi avaient raison, je devais plus profiter de mon tir et c'est ce que je fais actuellement, j'en profite pas mal. J'aime le coup de pied, ça part fort, mais parfois je mets également l'intérieur, quand je suis en confiance et c'était le cas ce soir. On me vanne toujours en disant qu'un jour je trouerai le ballon », confiait-il pour les médias officiels du Real Madrid après la rencontre.

La saison de Valverde

Il affiche déjà 8 buts au compteur cette saison, en 17 apparitions en Liga et Ligue des Champions, en plus de 4 passes décisives. C'est simple, dès que l'ancien de Peñarol s'approche de la surface rivale, il y a danger. Cette prestation XXL face au Celtic n'est donc que la suite logique de sa saison. « Si l'année dernière était celle de l'explosion de Vinicius, celle-ci va être celle de la confirmation de Valverde, MVP de la nuit », explique le quotidien AS.

Dans son résumé du match, Marca va jusqu'à parler de lui comme du « meilleur milieu de terrain du monde ». En Angleterre, Joe Cole a tenu des propos assez forts également : « on parle beaucoup de Bellingham, mais Valverde est aussi fort. Il a fait progresser le Real Madrid ». Et quand on sait à quel point les Anglais ont tendance à être chauvins...