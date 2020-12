Le mauvais élève Arsenal brille par son indiscipline...

La suite après cette publicité

Un petit soulagement. Arsenal, qui restait sur trois défaites consécutives en Premier League, a enfin pris un point en championnat en accrochant un nul sur sa pelouse face à Southampton (1-1, 13e journée). Pierre-Emerick Aubameyang a mis fin à sa disette, retrouvant le chemin des filets après six matches de mutisme. Deux bonnes nouvelles pour les Gunners et Mikel Arteta.

Mais l'Espagnol ne s'en satisfera sans doute pas, car, une fois encore, son équipe s'est rendue coupable d'indiscipline. Le défenseur brésilien Gabriel, ancien Lillois, s'est en effet fait exclure après avoir écopé de deux avertissements. Le dernier rouge d'une longue série. Contre Burnley (0-1, 12e journée), c'est Granit Xhaka, le capitaine suisse, qui avait été directement renvoyé aux vestiaires, provoquant la colère de son manager. À Leeds (0-0, 9e journée), c'est Nicolas Pépé qui avait vu rouge, écopant d'une longue suspension.

Des incidents à répétition

Avec trois rouges, les Londoniens sont les plus sanctionnés de PL, avec Brighton & Hove Albion. «Ils ont pris plus de rouges que de points depuis la 7e journée», ironise The Sun. Un constat évidemment biaisé qui témoigne tout de même d'une nervosité palpable chez les pensionnaires de l'Emirates. Un climat de tension qui s'est matérialisée ces derniers mois par de nombreux incidents aux entraînements. On pense évidemment à l'épisode Mesut Özil, mis à l'écart depuis plusieurs mois sans réelle justification, qui possède toujours des partisans dans le vestiaire.

On se souvient aussi d'une incartade entre Matteo Guendouzi et son manager lors d'un stage d'entraînement à Dubaï, qui avait, entre autres (un coup de sang face à Neal Maupay et Brighton avait fait le reste), valu au milieu de terrain une longue mise à l'écart et un départ en prêt au Hertha Berlin cet été. Récemment, une altercation entre Dani Ceballos et David Luiz aurait également éclaté lors d'une séance, les deux hommes ne s'adressant presque plus la parole selon certains échos en Angleterre. Ambiance...