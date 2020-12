PL : Arsenal encore en difficulté, la belle opération d'Everton

Au coeur de cette soirée de folie, un bel apéritif était proposé en Angleterre, avec trois rencontres programmées à 19h, dont le choc entre Leicester et Everton, deux prétendants sérieux aux quatre premières places du championnat cette saison. Le troisième, Leicester, était bousculé d'entrée de jeu par les Toffees, 8es au coup d'envoi (avec 4 points de retard seulement). Côté gauche, Richarlison repiquait dans l'axe et adressait une frappe fuyante que Schmeichel ne parvenait pas à détourner suffisamment (0-1, 21e). Pas vraiment inspirés, les Foxes encaissaient un deuxième but en deuxième période, payant un manque d'agressivité sur corner dont profitait Holgate, après un sauvetage de Schmeichel (0-2, 72e). Everton fait donc la bonne opération de la soirée, en revenant à 1 point de son adversaire du soir.

Arsenal, en pleine crise, accueillait de son côté la bonne surprise Southampton. Et preuve que rien ne va dans le bon sens pour les Gunners, c'est l'ancien de la maison, Theo Walcott, qui ouvrait la marque d'un ballon piqué (0-1, 18e). Arsenal peinait à faire du jeu mais accentuait la pression sur le but adverse, de manière un peu désordonnée. La rébellion était menée par Pierre-Emerick Aubameyang, qui égalisait après un joli mouvement collectif (1-1, 52e). Mais les Gunners, à 10 après l'expulsion de Gabriel, était quand même bien bousculés par des Saints en confiance. Redmond touchait même la barre (69e), et Southampton était proche à plusieurs reprises de prendre à nouveau l'avantage. Holding était cependant tout proche d'offrir la victoire à Arsenal mais sa tête heurtait la barre (90+2e). 1-1 score final, un moindre mal pour Arsenal. Enfin, dans le troisième match de 19h, Leeds l'a emporté 5-2 après un match à rebondissements face à Newcastle. Hendrick ouvrait la marque (0-1, 26e) pour les Magpies. Bamford répondait (1-1, 35e) et Rodrigo donnait l'avantage (2-1, 61e). Mais Newcastle répliquait par Clark (65e). Leeds s'échappait définitivement avec un but de Dallas (3-2, 77e), un contre supersonique avec 5 joueurs dans la surface pour un but d'Alioski (4-2, 85e), et une frappe de mule d'Harrison (5-2, 88e)