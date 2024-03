Real Madrid : les folles révélations d’Aurélien Tchouameni sur Toni Kroos

Invité de « The Bridge » sur la chaîne YouTube d’ESN Media, Aurélien Tchouaméni s’est livré sur son quotidien au Real Madrid et sur sa relation avec ses coéquipiers. Et le moindre que l’on puisse dire est qu’il est dithyrambique avec son compère du milieu de terrain Toni Kroos. Celui qui sera son adversaire ce soir face à la Mannschaft est pour lui tout simplement « un des meilleurs milieux de tous les temps. Il a un niveau incroyable cette saison ». Le joueur de l’équipe de France a également lâché une information sur l’avenir de l’Allemand avec les Merengues.

«Il a juste un an de contrat. Donc à la fin de chaque saison, il peut décider s’il veut s’arrêter ou non. Et quand tu lui parles, il dit "oui je peux arrêter à la fin de saison parce que je veux arrêter au top". C’est dur à comprendre, mais en fin de compte je pense qu’il a raison » a-t-il confié à The Bridge. L’épisode 2 en complet sera disponible prochainement sur leur chaîne YouTube avec l’artiste nigérian Davido, la top model Cindy Bruna et l’ex PDG d’Audemars Piguet François-Henry Bennahmias.