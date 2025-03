OL : la réaction à chaud de Malick Fofana

L’OL a fait le plus dur ce soir. Avec sa victoire 3-1 en terres roumaines face au FCSB, l’Olympique Lyonnais est bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale de l’Europa League. Une rencontre gagnée en bonne partie grâce à ce doublé de Malick Fofana, entré à vingt minutes de la fin du match et auteur d’un doublé. Après la rencontre, il s’est exprimé devant les caméras de Canal.

« Je suis toujours motivé, j’essaie toujours d’aider l’équipe. On a de bonnes chances de se qualifier, ça fait plaisir. On n’a pas fait notre meilleur match, mais c’est un bon match et un bon résultat. Le coach est toujours là pour nous, on essaie de lui rendre ça sur le terrain », a indiqué l’ailier belge, tout sourire.