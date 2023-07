Liverpool a fait une offre folle au PSG pour Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

«Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible. C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte». Voici ce que déclarait Nasser Al-Khelaïfi, interrogé sur le cas Mbappé lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, nouvel entraîneur du club de la capitale.

Des déclarations qui n’ont pas manqué de faire réagir de l’autre côté de Pyrénées, où le Real Madrid est annoncé comme le grand favori pour enrôler le champion du monde 2018. Oui mais voilà, si les Madrilènes semblent en position de force dans ce dossier et comptent bien profiter de la pression ressentie dans les bureaux parisiens, l’équation pourrait rapidement se complexifier. La raison ? Un candidat de longue date a bien l’intention de tirer son épingle du jeu dans cette opération estimée à 350 millions d’euros (entre l’indemnité de transfert, son salaire ou encore des primes).

À lire

PSG : le geste fort qu’exige le Real Madrid au clan Mbappé

Liverpool tente sa chance pour Mbappé !

Ainsi, Edu Aguirre, journaliste pour El Chiringuito, révèle ce jeudi que les Merengues ne sont pas seuls sur le coup. Pire encore, Liverpool, cinquième de la dernière Premier League, aurait d’ores et déjà formulé une offre à hauteur de 200 millions d’euros pour s’offrir l’ancien buteur de l’AS Monaco et ainsi doubler les pensionnaires du Santiago Bernabéu. Non qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, les Reds partent, malgré tout, avec plusieurs longueurs de retard mais qui sait…

La suite après cette publicité

Déterminé à ne pas faire de folies pour recruter l’international tricolore (70 sélections, 40 buts), Florentino Pérez n’a, en effet, aucune intention de se plier aux exigences du clan KM7. Une fermeté qui pourrait alors profiter aux pensionnaires d’Anfield. Une information à prendre, toutefois, avec quelques pincettes tant le numéro 7 des champions de France en titre semble décidé à rejoindre le dernier deuxième de Liga, qualifié pour la plus prestigieuse des compétitions. Une chose est sûre, le PSG et Nasser Al-Khelaïfi peuvent déjà entrevoir plusieurs millions d’euros dans les caisses du club si KM7 campait sur ses positions en refusant de prolonger.