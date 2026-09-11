Tottenham : Lucas Bergvall prolonge

Lucas Bergvall a finalement choisi de poursuivre son aventure à Tottenham. Les Spurs ont officialisé ce vendredi la prolongation de leur milieu suédois de 20 ans, sans préciser la durée de son nouveau contrat, alors que son précédent bail courait déjà jusqu’en juin 2031. Un retournement de situation après un été particulièrement incertain : en juin, Bergvall avait fait part de son envie de partir face aux interrogations concernant son temps de jeu. Nottingham Forest et Newcastle avaient notamment tenté de le recruter, mais Tottenham avait repoussé leurs offres. Ses représentants avaient également sondé le FC Barcelone, qui n’avait pas souhaité relancer un dossier déjà étudié en profondeur en 2024.

La suite après cette publicité

We are delighted to announce that Lucas Bergvall has signed a new contract with the Club.



Congratulations, Lucas 🤍



🔗 https://t.co/w6y360Ws1h pic.twitter.com/03ecbaIIcC — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 11, 2026

Des discussions avec la direction et Roberto De Zerbi ont finalement convaincu Bergvall de rester. «Je pense que nous sommes en train de construire quelque chose de formidable ici. C’est une période passionnante pour le club et c’est pourquoi je suis heureux de prolonger mon contrat », a expliqué l’international suédois. Tottenham sécurise ainsi un jeune joueur qu’il n’a jamais souhaité laisser partir malgré ses envies de départ. Un choix qui ferme, au moins pour le moment, la porte à ses prétendants et confirme que Bergvall conserve une place importante dans le projet des Spurs.