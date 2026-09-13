Brest - PSG : les compositions probables

Après un début de saison contrasté, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Brest ce dimanche soir (20h45), à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Toujours invaincus après trois rencontres, les Bretons occupent actuellement la septième place avec cinq points, tandis que le club de la capitale n’a toujours pas remporté le moindre match en championnat (deux nuls et une défaite). Les Parisiens arrivent toutefois lancés après leur large succès contre le Slovan Bratislava (6-1) en Ligue des champions mercredi.

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Du côté brestois, Julien Lachuer devrait conserver son 4-2-3-1, avec Egil Selvik dans les buts. Kenny Lala devrait être présent sur le côté droit, aux côtés de Raphaël Le Guen, Gautier Lloris et Bradley Locko en défense. Au milieu, Joris Chotard et Hugo Magnetti devraient former le double pivot, tandis que Giovani Versini, Kamory Doumbia et Pathé Mboup seront chargés d’alimenter Ludovic Ajorque. Meilleur buteur de Ligue 1 avec quatre réalisations après trois journées, Doumbia sera évidemment l’une des principales menaces pour la défense parisienne. Brest devra néanmoins composer avec les absences de Brendan Chardonnet et Mamady Diambou.

Le PSG avec ses stars

En face, Luis Enrique devrait également rester fidèle à ses principes avec un 4-3-3. Matvey Safonov est attendu dans le but, derrière une défense composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes, de retour après avoir purgé sa suspension en Ligue 1. Dans l’entrejeu, Vitinha devrait être accompagné de João Neves et Warren Zaïre-Emery. Devant, Khvicha Kvaratskhelia pourrait retrouver une place de titulaire aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué alors que Ferran Torres débuterait lui sur le banc.

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Sur le papier, le PSG part donc avec une équipe particulièrement compétitive pour tenter de décrocher enfin sa première victoire de la saison en championnat. Mais Brest, invaincu depuis le début de l’exercice et porté par un Kamory Doumbia en grande forme, aura des arguments à faire valoir devant son public. Les Parisiens restent néanmoins sur quatre victoires consécutives face aux Brestois et devront profiter de leur dynamique européenne pour lancer véritablement leur saison en Ligue 1. Rendez-vous ce dimanche soir à Francis-Le Blé pour connaître les choix définitifs des deux entraîneurs.