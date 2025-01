Milan pose ses conditions pour Rashford

En panne d’efficacité à Manchester United, Marcus Rashford anime le début du mercato d’hiver. Pisté en Espagne et en Italie, l’ailier anglais cherche à se relancer, et les Reds Devils cherchent à lui trouver une porte de sortie. Si Milan s’est positionné très tôt sur le dossier, les Rossoneris ne feront pas le premier pas à n’importe quel prix. Selon Sky Italia, Milan souhaite que Manchester United prenne en charge « une part significative du salaire du joueur ».

Une solution qui n’est pas forcément à l’avantage des Mancuniens à l’instant T, mais qui pourrait permettre de valoriser la cote de Rashford dans le but de le vendre lors du prochain mercato d’été. Cette saison, l’attaquant international anglais a inscrit sept buts et donné trois passes décisives en 23 rencontres toutes compétitions confondues, et pourrait découvrir un autre championnat que la Premier League pour la première fois de sa carrière.