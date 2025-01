Un géant européen veut relancer Marcus Rashford

C’est peut-être le dossier qui fait le plus parler en Angleterre après celui concernant l’avenir de Mohamed Salah. Indésirable du côté de Manchester United, Marcus Rashford est clairement sur le départ. L’international anglais n’entre pas dans les plans de Ruben Amorim et se retrouve régulièrement écarté du groupe mancunien les jours de match. À 27 ans, il faut désormais trouver un nouveau challenge pour lui. Et ce n’est pas chose aisée puisqu’il dispose d’un salaire XXL dans son club formateur.

Ces derniers jours, la presse anglaise révélait que les options pour le buteur anglais n’étaient pas si nombreuses que cela. Peu d’équipes peuvent prétendre à payer au moins une partie de son salaire, lui qui touche 325 000 livres par semaine (390 000 euros, soit environ 1,5 M€ par mois). Chez les clubs anglais, sa cote est au plus bas. Ne restait alors que le PSG et les clubs saoudiens. Le club français, souvent lié dans ce dossier, ne semble pas vraiment intéressé. Et l’Arabie saoudite n’intéresse pas le joueur qui veut rester dans un championnat compétitif à l’approche du Mondial 2026.

L’AC Milan dans la course

Selon les informations de Relevo, un gros club européen s’est enfin manifesté concrètement pour récupérer Marcus Rashford. Il s’agit de l’AC Milan. Le club italien a débuté des négociations avec Manchester United ces derniers jours. Ce sont les Red Devils qui ont proposé le joueur et mènent actuellement les négociations pour rapidement se séparer du buteur anglais, précise le média espagnol. La direction milanaise, qui n’est pas contre un renfort offensif, étudie la faisabilité de l’opération.

D’après les indiscrétions du média ibérique, Manchester United, qui souhaite trouver un accord pour un départ dès cet hiver, propose un prêt avec option d’achat et prise en charge d’une partie du salaire. Un deal sur le papier plutôt séduisant. Reste à savoir quel montant pour l’option d’achat alors que le joueur est évalué à un peu plus de 50 millions d’euros.