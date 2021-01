PSG : comment le Real Madrid compte financer le salaire XXL de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le mois de juin approche à grand pas. Et Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat avec Paris. « On discute avec le club, de trouver un projet, je suis en réflexion aussi, si je signe c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux ici, les supporters, le club m'ont toujours aidé et je serais toujours reconnaissant envers le club. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être », expliquait l'attaquant tricolore vendredi soir.

Les dernières informations parues chez nos voisins espagnols sont en tout cas plutôt positives pour les fans parisiens et Leonardo. Ainsi, ce week-end, AS nous apprenait que financièrement, le club espagnol ne pouvait pas vraiment rivaliser avec le Paris Saint-Germain au niveau du salaire proposé. Même si les "à côtés" et l'attractivité que représentent le fait de jouer au Real Madrid vis à vis des sponsors pourraient couvrir ce manque à gagner pour le joueur. Ce même média expliquait aussi que le joueur commençait à douter du projet sportif madrilène.

Les droits d'image, un point intéressant pour Mbappé

Et ce lundi, c'est encore AS qui débarque avec des nouvelles sur ce dossier qui passionne l'Espagne. Cette fois, la publication madrilène en dit plus sur la situation financière du club mais surtout, avance la façon dont compte procéder le Real Madrid pour être séduisant économiquement vis à vis de Mbappé. Selon le média, malgré la crise liée au coronavirus, le Real Madrid a aujourd'hui la possibilité de dépenser un montant de 200 millions d'euros sur le mercato, et ce, malgré des pertes de 100 millions d'euros. En revanche, pour le salaire, le club de la capitale espagnole ne pourrait pas monter au-dessus des 21 millions d'euros net annuels, somme que perçoit actuellement le joueur à Paris, alors que le champion de France compterait lui offrir un salaire similaire à celui de Neymar (36 M€ net annuels).

Pour avoir plus de marge, le Real Madrid a ainsi deux options. La première est évidente : vendre massivement et se séparer de gros salaires, puisque qu'un salaire potentiel de 36 millions d'euros pour Mbappé coûterait 72 millions d'euros par an aux Merengues avec les charges. L'autre solution : négocier une meilleure répartition des droits d'image avec le joueur, qui pourrait permettre au Bondynois de toucher un énorme pactole tant la médiatisation qu'il aura à Madrid sera folle. Généralement, le Real Madrid négocie un deal de 50% avec ses joueurs, mais fait des exceptions avec ses stars, qui peuvent récolter un pourcentage plus important. Gareth Bale avait ainsi réussi à récupérer 60% de ses droits, alors que Cristiano Ronaldo était également au-dessus des 50%, ce qui avait notamment permis au Portugais de toucher plus de 100 millions d'euros nets par saison sur sa dernière saison à Madrid. De quoi faire tourner la tête à Kylian Mbappé...