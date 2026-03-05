Mike Penders, l’ange gardien de Strasbourg très apprécié… par Chelsea

Sa joie démonstrative au coup de sifflet final du quart de finale de Coupe de France (2-1) contre Reims témoignait de sa performance. Mike Penders venait certes d’encaisser un but de Patrick Zabi au bout du temps additionnel, il savait qu’une grande part de la qualification pour le dernier carré lui revenait. Il n’a pourtant pas eu grand-chose à faire durant cette confrontation, longtemps à sens unique, mais son formidable arrêt sur l’extérieur du droit de Sekine à 0-0 (67e) avait le goût d’une victoire. Même les Rémois n’en revenaient pas de cette parade à l’horizontale du bout du gant. Ils s’apprêtaient déjà à venir célébrer leur coéquipier avant de se prendre la tête à deux mains.

Le gardien belge a exprimé toute sa rage les deux poings serrés sur cette action, et permis aux siens de l’emporter en fin de match. Mieux encore, il est en train de faire oublier Djordje Petrovic, le rempart de la saison passée, dont le départ à Bournemouth a été regretté une bonne partie de la saison. Friable à son arrivée et même auteur d’erreurs face au PSG, au PFC et Monaco notamment, le portier de 20 ans seulement a eu besoin d’un peu de temps pour digérer ces nouvelles attentes autour de lui. Même s’il a signé à Chelsea à l’été 2024 pour 20 M€, c’est dans son club formateur de Genk qu’il évoluait en prêt la saison passée. Quitter ses repères n’est jamais une chose simple.

Un besoin de travailler son physique

Les consignes de 11e joueur de champs demandées par Liam Rosenior à son arrivée ont exigé des modifications dans son jeu et dans sa personnalité. «Il a pourtant accepté ce plan de jeu beaucoup plus facilement que Petrovic», expliquait Sébastien Gimenez, l’entraîneur des gardiens de Strasbourg dans les colonnes de L’Equipe, assurant qu’il a même fait de la post-formation avec son élève. Le travail, notamment axé sur son physique particulier (il mesure 2 mètres), lui a permis de mieux appréhender son corps et sa gestion de l’espace. Il est aujourd’hui plus explosif sur sa ligne et se permet de bloquer les ballons là où avant, il se contentait de les contrer, offrant parfois une seconde chance à ses adversaires.

Malgré le départ de Rosenior pour Chelsea, Penders continue de s’affirmer dans les cages alsaciennes. Gary O’Neil, son nouvel entraîneur, lui fait déjà une confiance aveugle. Ce n’est pas un hasard d’ailleurs s’il l’a titularisé en Coupe de France, terrain d’expression des doublures en général. «C’est un excellent gardien. Il doit encore développer sa compréhension du jeu. Mais il est bon pour capter les centres et il aura une carrière exceptionnelle. C’est un bon gars, un leader pour le groupe. Il travaille dur et on aime être avec lui. Il débutera demain (…) On a besoin de lui pour un quart de Coupe», justifiait le coach anglais avant la réception de Reims. Il ne s’y est pas trompé.

Objectif Coupe du Monde et place de titulaire à Chelsea

Le portier est en très grande forme en ce début d’année 2026 en témoignent ses prestations face au LOSC, le PSG, Monaco en coupe, Marseille, Lyon et Lens. Son abnégation et son caractère ont fini par faire oublier Robin Risser, le local formé au club et transféré à Lens l’été dernier (avec succès) pour 3 M€, que certains observateurs auraient aimé voir comme titulaire cette saison. «Je ressens ma progression dans certains aspects», confirmait il y a deux mois celui qui est à la bagarre avec Maarten Vandevoordt et Matz Sels pour intégrer la sélection belge pour le Mondial (derrière Courtois et Lammens). Il a déjà été appelé par Rudi Garcia en août et en novembre, sans jouer. C’est son prochain grand objectif, mais pas le seul.

Chelsea regarde sa situation d’un oeil très intéressé. Le club anglais a les cartes en main pour son avenir et où Penders est lié jusqu’en 2032. Rosenior ne l’a pas oublié lui qui n’a pas tari d’éloges lorsqu’il l’entraînait. «Il a de l’autorité dans la surface, et il est exceptionnel dans sa distribution, énumérait-il. Son potentiel fait presque peur tant il est immense et tant il peut aller loin, mais il doit rester humble. Et ce qui est formidable avec Mike, c’est que nous avons identifié de nombreux aspects sur lesquels il peut encore progresser. Et s’il s’améliore sur ces points, alors le ciel est la seule limite pour sa carrière.» Tottenham ou encore Newcastle ont coché son nom mais c’est bien chez les Blues de BlueCo que son futur s’inscrit, là où le débat des gardiens est reparti de plus belle. Le week-end dernier, Rosenior a testé Filip Jorgensen à la place de Robert Sanchez. Une place est à prendre pour l’an prochain.