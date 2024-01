OL : les débuts prometteurs de Malick Fofana

Une première titularisation réussie. Voici comment résumer les débuts de Malick Fofana sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Recruté contre 17 millions d’euros, hors bonus, par la formation rhodanienne, l’ancien joueur de La Gantoise a, en effet, été l’un des grands artisans de la difficile qualification lyonnaise contre Bergerac, équipe de National 2. Aligné d’entrée de jeu par son entraîneur, Pierre Sage, l’ailier belge de 18 ans n’a pas tardé à se mettre en évidence dans cette rencontre. Plutôt discret lors de ses vingt premières minutes de jeu disputées face au HAC le week-end dernier, le natif d’Aalst a cette fois-ci largement contribué au rendement offensif de son équipe.

Dangereux dès les premiers instants avec une première frappe contrée (2e), Fofana a finalement été récompensé de son sérieux peu après la demi-heure de jeu. Profitant d’un centre en retrait d’Alexandre Lacazette, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 ouvrait ainsi son compteur but avec l’OL (37e). Si sa prestation convaincante ne peut faire oublier la pâle copie collective livrée par les Gones, sa polyvalence reste malgré tout à souligner. D’abord attaquant droit en soutien de son capitaine, il est, par la suite, passé piston droit. Un rôle où il a également montré de belles choses, avec une nouvelle frappe contrée (58e).

Une polyvalence remarquée !

Rapide et technique, Fofana a par ailleurs soulagé les siens sur le plan défensif. Auteur de nombreux retours salvateurs, il terminait finalement ce 16e de finale de Coupe de France dans la peau d’un avant-centre. Là-encore, l’international Espoirs belge se signalait et aurait même pu s’offrir un doublé sur un contre qu’il avait initié, mais Rayan Cherki oubliait de le servir (88e). Interrogé à l’issue de la rencontre, Pierre Sage ne manquait logiquement pas de souligner l’apport de sa nouvelle recrue.

«Avec son gabarit, il est à l’aise sur les terrains glissants. Il a un profil assez complet, il n’a pas été aidé par les changements de postes mais il a assumé ça de façon studieuse et c’est très important pour nous, surtout quand on a un effectif un peu court comme actuellement», notait le technicien lyonnais au sujet du numéro 11 rhodanien. En attendant de voir son protégé confirmer en Ligue 1 - l’OL accueillera Rennes vendredi prochain - l’OL, très actif sur le marché des transferts, peut quoi qu’il en soit se frotter les mains et espérer les mêmes débuts pour son autre renfort offensif : Gift Emmanuel Orban.