Real Madrid : Rodrygo est blessé !

Une ombre au cœur d’une soirée magique. Malmené par un Borussia Dortmund très entreprenant et qui menait à la mi-temps (0-2), le Real Madrid a renversé le club allemand pour s’adjuger une victoire (5-2), mardi soir, en Ligue des champions. Une rencontre qui aura vu Vinícius Júnior marquer un triplé, mais aussi, la blessure de Rodrygo. D’après Carlo Ancelotti, le Brésilien souffre d’une blessure musculaire, suite à une course peu avant le troisième but madrilène inscrit par Lucas Vázquez (83e). « Il a fait une course spectaculaire sur le troisième but… C’est dommage, mais c’est comme ça », a lâché le technicien italien, en conférence de presse d’après-match.

L’international brésilien, quant à lui, a indiqué qu’il passera des tests ce mercredi pour connaître la nature exacte de sa blessure. « Merci pour tous les messages d’amour et de soutien ! Je vais faire des tests demain et j’espère que cette blessure ne sera pas grave. Nous sommes toujours là, toujours à tes côtés. Hala Madrid », a-t-il indiqué sur ses réseaux sociaux. Il pourrait manquer le Clasico dimanche face au Barça.