Altercation Ibra-Lukaku : Zlatan Ibrahimovic répond aux accusations de racisme

La suite après cette publicité

Hier soir, lors du choc Inter-Milan (1:4 de finale de la Coupe d'Italie) Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku n’ont pas donné la meilleure image du football suite à leur virulente altercation durant laquelle plusieurs noms d’oiseaux ont été échangés. Cependant, l’attaque du Suédois envers le Belge a suscité la polémique, certains la jugeant raciste. Une accusation face à laquelle le Scandinave s’est défendu.

« Dans le monde de Zlatan, il n’y a pas de place pour le racisme. Nous sommes tous de la même race, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des joueurs, certains meilleurs que d’autres », a-t-il posté sur son compte Twitter. Suffisant pour éteindre la polémique. A noter que Lukaku n'est toujours pas sorti du silence.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte