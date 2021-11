OM - Lazio : la frustration de Dimitri Payet

Nouvelle contre-performance pour l'Olympique de Marseille. Opposé à la Lazio ce jeudi soir pour le compte de la 4e journée de la phase de poules de Ligue Europa, le club phocéen n'a pas pu faire mieux qu'un nul (2-2). Présent au micro de Canal + Sport après la rencontre, Dimitri Payet a partagé sa frustration : «je dirais plus de la frustration parce qu'on réalise un match assez complet ce soir. Malheureusement, on a payé cash les deux erreurs qu'on fait et c'est quasiment les deux seules occasions qu'ils ont eues. Ils ont été hyper réalistes.»

Relancé quelques secondes plus tard sur la suite de la compétition (l'OM est troisième avec quatre unités dans le groupe E), le capitaine olympien est resté positif. «Bien évidemment qu'on y croit encore. Malheureusement, on n'a plus notre destin en main mais voilà, il nous reste deux matches et on va se battre comme on l'a fait depuis le début de cette compétition», a conclu le joueur de 34 ans. Rendez-vous dans trois semaines en Turquie, face au leader Galatasaray. Un match que Payet ne pourra pas disputer (accumulation d'avertissements) suite à son carton jaune reçu en fin de partie pour contestation...